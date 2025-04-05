Трамп підписав указ, який відтерміновує заборону TikTok у США ще на 75 днів

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким продовжив ще на 75 днів кінцевий термін для китайської технологічної компанії ByteDance, в який вона має продати американські активи застосунку для коротких відео TikTok некитайському покупцеві або зіткнутися з забороною, яка мала набути чинності в січні.

«Угода потребує додаткової роботи, щоб забезпечити підписання всіх необхідних схвалень», - сказав Трамп, пояснюючи, чому він подовжує встановлений ним у січні термін, який мав закінчитися в суботу.

У січні президент США Дональд Трамп вже підписував указ про продовження роботи у США застосунку для коротких відео TikTok на 75 днів, заборону на діяльність якого підтримав Верховний суд Сполучених Штатів.

За його словами, протягом цього часу США не виконуватимуть закон, ухвалений Конгресом минулого року і підписаний колишнім президентом Джо Байденом.

Спілкуючись із журналістами в Овальному кабінеті 20 січня, Трамп відповів, чому змінив свою думку після спроби заборонити TikTok у 2020 році, сказавши, що «змушений ним користуватися».

Навесні 2024 року Палата представників Конгресу США схвалила закон, який дозволяє заборонити використання соцмережі TikTok в країні, якщо вона не буде виділена з китайської компанії ByteDance, яка нею володіє. Конгресмени вважали, що TikTok становить загрозу національній безпеці, оскільки китайський уряд може змусити ByteDance передавати йому дані американських користувачів. У квітні 2024 року документ підписав президент США Джо Байден, а в січні 2025 року, за кілька днів до інавгурації Трампа, Верховний суд США підтримав цей закон.

Після інавгурації 20 січня Трамп видав указ, яким доручив генеральному прокурору США відтермінувати набрання законом чинності на 75 днів. Він заявив, що TikTok зможе продовжити роботу на території США за умови передачі 50% акцій американським компаніям.

2 квітня видання The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що компанія Amazon в останній момент подала заявку на придбання американського підрозділу TikTok у китайської ByteDance.

Пропозиція була надіслана листом на адресу віцепрезидента США Джей Ді Венса та міністра торгівлі країни Говарда Лутніка. Співрозмовники газети зазначають, що різні сторони, які беруть участь у переговорах щодо зміни структури власності TikTok, не сприймають пропозицію Amazon серйозно. В Amazon від коментарів відмовилися.