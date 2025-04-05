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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Греція замовить замість американських Patriot й HIMARS ізраїльські Barak та PULS
22:41 04.04.2025 |
У межах плану модернізації збройних сил на 25 млрд євро Греція вирішила зосередитися на розвитку протиповітряної, протиракетної та протидронової оборони, а також посиленні далекобійних можливостей. Замість додаткових батарей Patriot від США Атени замовляють в Ізраїлю комплекси Barak MX, які можуть знищувати цілі на відстані до 150 км. Грецький уряд пояснює це тривалими термінами виробництва американських систем.
Греція також придбає 38 реактивних систем залпового вогню PULS за 500 млн євро. Вони можуть використовувати ракети Extra з дальністю 150 км та Predator Hawk з дальністю 300 км.
Загалом рішення Греції не дивне, адже ізраїльські збройові системи у Європі та світі все більше набувають впливу. Наприклад, систему Barak MX уже закупили Словаччина, Азербайджан, Індія, Марокко, Кіпр і Нідерланди. PULS також отримали Данія, Нідерланди, Іспанія та Німеччина.
Рішення Атен є ударом для США, оскільки такі контракти на ППО та ракетні системи гарантують довготривалу співпрацю через необхідність постійних закупівель боєприпасів та технічного обслуговування.
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