«Китай зробив помилку»: Трамп відреагував на введені мита на імпорт зі США

Президент США Дональд Трамп вважає помилкою введення Китаєм дзеркальних 34-відсоткових мит на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Про це Трамп написав він у соціальній мережі Truth Social.

"Китай зробив помилку. Вони запанікували - єдине, чого вони ніяк не можуть собі дозволити", - написав президент США.

Як повідомлялося, Китай вводить 34-відсоткові мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки з 10 квітня.

Таким чином Китай відповів на нові тарифи, виконуючи обіцянку завдати удару після того, як президент США Дональд Трамп запровадив мита та посилив торговельну війну.