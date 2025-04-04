Трамп анонсував приїзд Нетаньягу до Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу може відвідати Вашингтон наступного тижня.

Заяву американського президента наводить NBC News, повідомляє "Європейська правда".

Трамп розповів, що розмовляв із Нетаньяху, і що той може відвідати Сполучені Штати вже наступного тижня.

"Я говорив із ним сьогодні", - сказав Трамп, додавши, що Нетаньягу може відвідати Вашингтон "у недалекому майбутньому, можливо, наступного тижня".

"Ми поговоримо про Ізраїль і про те, що відбувається. Це ще одна річ, яку ми хотіли б вирішити", - зазначив він.

Як відомо, на зустрічі із Нетаньягу у лютому Трамп озвучив ідею масового переселення палестинців з Гази. Він також допустив взяття під контроль сектора Гази за допомогою американських військ.

Водночас арабські країни висловили рішучу опозицію і запропонували альтернативний план реконструкції, який залишив би палестинців на місці.

Правозахисні групи заявили, що примус або тиск на палестинців до виїзду може бути потенційним воєнним злочином.

Однак Білий дім заявляє, що Трамп "залишається при своєму баченні".