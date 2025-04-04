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Прем'єрка Італії: відповідати тарифами на тарифи США – не найкращий вибір
23:08 03.04.2025 |
Премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вважає, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.
Про це вона сказала в інтервʼю телеканалу Tg1, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.
За словами Мелоні, існують різні варіанти реагування на тарифи США, й Італія має "поділитися своїми пропозиціями з нашими європейськими партнерами".
"Наприклад, я не переконана, що найкращий вибір - це відповідати на мита більшими митами, тому що це може мати більший вплив на нашу економіку, ніж те, що відбувається за межами наших кордонів", - додала вона.
На думку італійської премʼєрки, потрібно "розпочати відверту дискусію по суті з американцями", аби "прийти до скасування мит, а не до їхнього збільшення".
Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.
Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.
Своєю чергою, Франція та Німеччина наполягають на більш жорсткій реакції Євросоюзу на тарифні заходи Трампа, яка могла б посилити позицію ЄС на переговорах.
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