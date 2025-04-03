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АНАЛІТИКА

Шольц каже, що «не може уявити» арешт Нетаньягу в Німеччині

 

Німецький канцлер Олаф Шольц "не може собі уявити", аби прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заарештували під час його візиту до Німеччини, цю ж думку поділяє наступний канцлер країни Фрідріх Мерц.

Про це з посиланням на tagesschau пише "Європейська правда".

Попри ордер на арешт Нетаньягу, який видав Міжнародний кримінальний суд, Шольц не очікує на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю під час його візиту до Німеччини.

"Я не можу собі уявити, що буде арешт", - сказав він у відповідь на відповідне запитання.

Мерц також заявив, що Нетаньягу не варто очікувати на арешт, якщо він відвідає Німеччину.

Водночас очільниця Міністерства закордонних справ країни Анналена Бербок розкритикувала відмову прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана виконати міжнародний ордер на арешт свого ізраїльського колеги.

"Це поганий день для міжнародного кримінального права", - сказала вона.

Бербок наголосила, що європейські правила будуть застосовуватися до всіх членів ЄС.

"В Європі ніхто не стоїть над законом. І це стосується всіх галузей права", - додала вона.

Зазначимо, 3 квітня ізраїльського прем'єра зустрів особисто глава уряду Угорщини Віктор Орбан, коли той прибув у Будапешт. Це відбулося у день, коли угорський уряд офіційно оголосив про намір країни залишити МКС, який видав ордер на арешт Нетаньягу.

А 24 лютого Мерц, після того як виграв парламентські вибори у Німеччині, заявив, що запросив Нетаньягу відвідати країну і знайде спосіб зробити це, щоб той не був заарештований за ордером МКС.
 

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