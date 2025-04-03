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АНАЛІТИКА

Мелоні критично відреагувала на нові масштабні мита Трампа

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала запровадження американських тарифів неправильним і пообіцяла "зробити все" для досягнення угоди зі Сполученими Штатами.

Про це йдеться у заяві Мелоні, розміщений на сайті італійського уряду.

Мелоні виступила з критикою після того, як президент США Дональд Трамп у середу оголосив про введення низки високих тарифів, включаючи 20-відсоткові мита на товари з ЄС.

"Запровадження Сполученими Штатами тарифів проти Європейського Союзу - це захід, який я вважаю неправильним і таким, що не приносить користі жодній із залучених сторін", - заявила Мелоні.

Вона пообіцяла зробити все можливе, щоб працювати над досягненням угоди зі Сполученими Штатами з метою запобігти торговій війні, яка неминуче послабить Захід на користь інших глобальних гравців.

"У будь-якому випадку, ми, як завжди, діятимемо в інтересах Італії та її економіки, також координуючи свої дії з нашими європейськими партнерами", - додала Мелоні.

Напередодні вона заявляла, що тарифи Трампа матимуть "важкі наслідки" для Італії.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що Мелоні, яка позиціонує себе однією з найближчих союзниць Трампа в Європі, вкрай стурбована поведінкою американського президента.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Італія, США
 

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