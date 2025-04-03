Попри ордер МКС: Нетаньяху прибув до Угорщини

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вранці у четвер, 3 квітня, прибув з візитом до Угорщини, попри ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом (МКС) у зв'язку з ймовірними воєнними злочинами в Секторі Гази.

Ізраїльського прем'єра зустріли в аеропорту Будапешту з військовими почестями. "Ласкаво просимо до Будапешту, Біньямін Нетаньяху!" - написав міністр оборони Угорщини Кріштоф Салай-Бобровніцкі у соцмережі Facebook після того, як зустрів Нетаньяху в аеропорту столиці Угорщини.

В рамках візиту заплановано, зокрема, зустріч Нетаньяху з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Очікується, що спільна пресконференція прем'єрів обох країн відбудеться близько 12:30 за місцевим часом.

МКС: Будапешт зобов'язаний виконати рішення суду

У Міжнародному кримінальному суді, коментуючи візит Нетаньяху, наголосили, що виконання рішень суду буде "юридичним зобов'язанням" і "відповідальністю Угорщини перед іншими державами-учасницями".

"Коли держави мають сумніви щодо співпраці з судом, вони можуть своєчасно та ефективно проконсультуватися з ним", - заявив речник МКС Фаді Ель-Абдалла. "Однак держави не можуть в односторонньому порядку визначати обґрунтованість правових рішень суду", - додав він, цитує агентство AFP.