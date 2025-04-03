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Китай закликав США скасувати мита та пригрозив зворотними - ЗМІ
10:39 03.04.2025 |
Китай закликав США негайно скасувати свої останні мита і пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів після того, як американський президент Дональд Трамп оголосив про масштабні мита для всіх торгових партнерів США по всьому світу, передає агентство Reuters.
"Китай рішуче виступає проти цього і вживатиме контрзаходів для захисту своїх прав та інтересів", - заявили в міністерстві торгівлі Китаю.
Також у міністерстві наголосили, що США ігнорують баланс інтересів, досягнутий на багатосторонніх торгових переговорах протягом багатьох років, і той факт, що вони вже давно отримують значну вигоду від міжнародної торгівлі.
Зазначається, що у середу Трамп оголосив, що для Китаю будуть введені мита в розмірі 34% на додаток до 20%, які він ввів раніше в цьому році, в результаті чого загальна сума нових зборів досягне 54% і наблизиться до цифри в 60%, якою він погрожував під час передвиборчої кампанії.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп анонсував підписання "історичного указу про введення взаємних мит для країн світу", але мінімум складає 10%. Трамп представив таблицю з прикладами взаємних тарифів, які будуть введені для різних країн світу, включно з Європейським Союзом та Китаєм.
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