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АНАЛІТИКА

Goldman Sachs остаточно йде з Росії: Американський інвестбанк продасть акції «Газпрому» і «Роснєфті»

 

Російський диктатор Володимир Путін дозволив інвестбанку Goldman Sachs International продати міноритарні пакети акцій низки російських компаній вірменській інвестиційній фірмі "Балчуг капітал", яка раніше викупила російський дочірній банк американської фінансової групи.

Відповідне розпорядження Путін підписав 2 квітня, передає Інтерфакс.

Згідно із ним, "Балчуг капітал" може придбати у Goldman Sachs International акції "Газпрому", "НоваТеку", "Інтер РАО ЄЕС", "Ростелекому", "Сургутнафтогазу", НЛМК, "Роснєфті", "Татнєфті". Після викупу "Балчуг капітал" зможе перепродати ці цінні папери папери без потреби отримувати додаткові дозволи.

У документі наведена точна кількість акцій кожного емітента, на яку поширюється дозвіл. Переважно, це невеликі пакети, найпомітніший із них - 0,12% акцій "Газпрому" ринковою вартістю майже 4 млрд рублів. Частка в "НоваТеку" складає 0,025%, в "Сургутнафтогазі" - 0,0006%, у "Татнєфті" - 0,0074%, в "Ростелекомі" - 0,056%, в "Інтер РАО" - 0,04%, в НЛМК - 0,0039%, в "Лукойлі" - 0,01284%, у "Роснєфті" - 0,00998%.

Як Goldman Sachs пішов з Росії

Як повідомлялося, наприкінці січня російський диктатор Путін дозволив одному з найбільших інвестиційних банків у світі Goldman Sachs Group Inc. продати свій бізнес у Росії групі Balchug Capital підприємця вірменського походження Давида Амаряна.

Перед цим Путін надав кілька подібних дозволів для західних фінансових компаній на продаж російського бізнесу. Зокрема, у грудні минулого року він дозволив продати свій бізнес у РФ французькому інвестбанку Natixis, а на початку цього року дозвіл на продаж російських активів отримала найбільша банківська група з Нідерландів ING Groep.

Нагадаємо, у березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Goldman Sachs першим із великих банків з Волл-стріт вирішив згорнути свою діяльність у країні.

Представництво Goldman Sachs у Москві працювало з 1998 року, у 2008 році американська компанія відкрила повноцінний російський підрозділ "Голдман Сакс Банк", отримавши банківську ліцензію.

Водночас Росія не була ключовим ринком для Goldman Sachs: кредитний портфель інвесткомпанії в країні на кінець 2021 року не перевищував $650 млн, основними клієнтами банку були не пов'язані з державою компанії та позичальники.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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