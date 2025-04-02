Ізраїль заявив про розширення операції у Секторі Гази

Влада Ізраїлю оголосила в середу, 2 квітня, про значне розширення військових операцій у Секторі Гази, заявивши, що це супроводжуватиметься широкомасштабною евакуацією населення, передає Reuters.

У своїй заяві міністр оборони країни Ісраель Кац заявив, що з районів, де точаться бойові дії, буде проведена евакуація, водночас закликавши жителів Гази ліквідувати палестинське ісламістське угруповання ХАМАС і повернути ізраїльських заручників як єдиний спосіб припинити війну. Він також пригрозив, що великі райони прибережної смуги будуть взяті під ізраїльський контроль та оголошені "зонами безпеки" Ізраїлю.

Ізраїльські військові вже видали попередження про евакуацію жителям Гази, які живуть навколо південного міста Рафах і в напрямку міста Хан-Юніс, закликавши їх переїхати в прибережний район Аль-Мавасі, який раніше був визначений гуманітарною зоною. За даними ізраїльських ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) направила додатковий підрозділ для розширення операції на півдні Сектора Гази.

Заява Каца прозвучала після того, як прем'єр-міністр Ізраїлю Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повторив заклик до ХАМАСу роззброїтися та заявив, що застосування військового тиску є найкращим способом повернути решту 59 заручників.

Відновлення боїв у Секторі Гази

Минулого місяця Ізраїль відновив масовані удари по Сектору Гази та повернув туди наземні війська після двох місяців відносного затишшя після укладення з ХАМАСом перемир'я, яке дозволило обмін заручників, утримуваних ХАМАСом, на палестинських ув'язнених в Ізраїлі.

У Секторі Гази заявляли про сотні загиблих з моменту поновлення ударів. Зусилля катарських і єгипетських посередників повернутися до мирних переговорів поки безрезультатні, зауважує Reuters.

На тлі ескалації в Газі Ізраїль також завдав ударів по цілях у південному Лівані та Сирії, зокрема авіаудару по позиціях "Хезболли" в південному передмісті Бейрута.

Крім того, зауважує Reuters, ізраїльські війська все ще проводять велику операцію на Західному березі річки Йордан, яка, за словами військових, спрямована на знищення підтримуваних Іраном угруповань бойовиків у таборах біженців у цьому районі.