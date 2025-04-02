Китай обмежує інвестиції місцевих компаній у США - ЗМІ

Китайська влада останніми тижнями проінструктувала низку відділень Національної комісії з розвитку та реформ (National Development and Reform Commission) призупинити процес реєстрації та видачі дозволів для компаній, які хочуть інвестувати в США, пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

При цьому немає ознак того, що заходи торкнуться наявних інвестицій китайських компаній у Штатах та інших країнах, а також купівлі американських держоблігацій та інших фінансових продуктів Китаєм і володіння ними, кажуть джерела.

Причини призупинення розгляду заявок компаній і його терміни незрозумілі.

Китай уже запроваджував обмеження на деякі інвестиції за кордоном з причин, пов'язаних із побоюваннями щодо національної безпеки та відтоку капіталу, однак нові заходи акцентують напруженість у відносинах КНР і США на тлі запровадження останніми додаткових мит, зазначає агентство.

Вихідні інвестиції Китаю у США 2023 року (останні дані) становили $6,9 млрд.