ЗМІ: США невдоволені намірами Європи купувати менше американської зброї

Американські офіційні особи у розмовах з європейськими колегами заявили, що вони хочуть, щоб країни Європи продовжували купувати зброю в США попри нещодавні кроки Європейського Союзу, спрямовані на обмеження участі американських виробників у тендерах на постачання зброї.

Про це повідомили Reuters п'ять джерел, знайомих з цим питанням, інформує "Європейська правда".

Повідомлення, передані Вашингтоном останніми тижнями, пролунали в той момент, коли ЄС робить кроки в розвитку європейської збройової промисловості, одночасно обмежуючи закупівлі деяких видів американської зброї.

Джерела агентства розповіли, що 25 березня держсекретар США Марко Рубіо сказав міністрам закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, що Сполучені Штати хочуть продовжувати брати участь в оборонних закупівлях країн ЄС.

За словами двох джерел, Рубіо сказав, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде негативно сприйнято Вашингтоном.

Один із дипломатів із Північної Європи, який не брав участі в зустрічі, сказав, що американські посадовці також нещодавно повідомили їм, що будь-яке виключення із закупівель зброї в ЄС буде розцінено як недоречне.

Неназваний представник Держдепу розповів, що Рубіо планує обговорити очікування того, що країни ЄС продовжать купувати американську зброю, під час свого візиту до Брюсселя цього тижня, де він братиме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

Представник Держдепартаменту заявив, що президент США Дональд Трамп вітає нещодавні зусилля європейських союзників "зміцнити свій оборонний потенціал і взяти на себе відповідальність за власну безпеку", але застеріг від створення нових бар'єрів, що унеможливлять участь американських компаній у європейських оборонних проєктах.

У середині березня Європейська комісія оприлюднила оборонну пропозицію під назвою ReArm Europe, яка включає план запозичення 150 мільярдів євро для надання кредитів урядам країн ЄС, щоб вони могли витратити їх на оборонні проєкти.

За словами співрозмовника агентства, у США "засмучені пропозицією ReArm і тим, що США виключені з неї".

Раніше ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп розглядає можливість внесення суттєвих змін до політики участі США в НАТО.

За словами посадовців, в рамках потенційної зміни політики США можуть не захищати члена НАТО, який зазнав нападу, якщо ця країна не досягла порогового рівня витрат на оборону.

На цьому тлі деякі держави Альянсу вже заявили, що переглянуть плани придбання американських винищувачів пʼятого покоління F-35 через побоювання стосовно позиції США.