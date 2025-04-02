Ізраїль скасовує мита на всі товари зі США

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення про повне скасування мит на імпорт товарів зі Сполучених Штанів Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

"За вказівкою прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, міністра фінансів Бецалеля Смотрича і міністра економіки та промисловості Ніра Барката, Ізраїль скасував усі мита, які досі стягувалися з товарів зі США - найбільшого торгового партнера Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після затвердження комісією з фінансів і підписання міністром економіки та промисловості указу, набуде чинності поправка до постанови про торгівельні мита і захисні заходи, внаслідок чого буде скасовано мита на весь імпорт зі США.

В ізраїльському уряді зазначили, що США є найближчим союзником Ізраїлю, а також його найважливішим торговим партнером. У 2024 році експорт товарів до США становив 17,3 млрд доларів, а експорт послуг було оцінено в 16,7 млрд доларів.

Там також додали, що угода про зону вільної торгівлі між Ізраїлем і США, укладена 1985 року, призвела до того, що переважну більшість (приблизно 99%) товарів, що імпортуються зі США, вже повністю звільнено від митних зборів. Таким чином, зниження мит торкнеться вкрай обмеженої кількості товарів у категорії продовольчого і сільськогосподарського імпорту зі США.

Зазначається, що скасування мит фактично розширить торгівельну угоду між Ізраїлем і США і зміцнить стратегічні відносини між країнами. Воно також несе потенційну вигоду для ізраїльських споживачів у вигляді можливого зниження вартості життя завдяки очікуваному збільшенню імпорту продовольчих і сільськогосподарських товарів зі США, які тепер обкладатимуться нульовим митом.

"Скасування мит на американські товари - ще один крок у політиці, яку проводять уряди під моїм керівництвом: відкриття ринку для конкуренції, збільшення різноманітності товарів і зниження вартості життя. Крім економічних вигод для економіки та громадян Ізраїлю, цей крок дасть нам змогу ще сильніше зміцнити союз між Ізраїлем і США. Ми продовжимо працювати над усуненням бар'єрів і мит, а також над зміцненням наших особливих відносин зі США", - наголосив Нетаньягу.