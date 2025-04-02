Фінансові новини
- |
- 02.04.25
- |
- 01:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп заявив, що не ніколи не розглядав можливості для третього терміну в Білому домі
08:49 01.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що «ніколи не розглядав» можливості балотуватися на третій термін у Білому домі.
Про це він сказав у понеділок під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Існує ціла історія про балотування на третій термін. Я не знаю - я ніколи не розглядав цього. Вони дійсно кажуть, що існує спосіб, як можна це зробити, але я не знаю про це, я не розглядав цього», - заявив Трамп.
Однак, у відповідь на запитання, чи балотувався б він втретє, якби проти нього вийшов експрезидент Обама, Трамп зазначив: «Це було б добре. Я хотів би цього».
Стаття на тему:
31.03.2025 Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін
Журналісти поцікавилися у Трампа про можливий сценарій, за яким віцепрезидент Джей Ді Венс балотуватиметься на посаду глави Білого дому, а потім передасть повноваження Трампу. Трамп відповів, що «це один із методів».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
|Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ
|У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про «зовнішнє управління» в Україні
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Ле Пен отримала шанс балотуватись у президенти Франції попри вирок
|Україна та Франція підписали 7 угод на EUR51 млн в сфері медицини
|Білий дім анонсував візит Трампа у Саудівську Аравію
|Фінляндія відмовилася від вугілля у виробництві електроенергії: закрила останню ТЕС
|Британія вимагає реєстрації від кожного, хто працює на Росію
|Зеленський анонсував на 4 квітня переговори щодо іноземного військового контингенту
Бізнес
|Квантовий прорив: вперше згенеровані справжні випадкові числа
|SpaceX просить у Трампа виняток зі сплати імпортних мит
|Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити
|TSMC відкрила завод з виробництва 2 нм чипів на Тайвані, попри розширення в США
|Модель ChatGPT GPT-4o генерує зображення з читабельними написами
|Apple та Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг — WSJ
|Дослідники попереджають: до AGI ще далеко, а уявлення людей про ШІ не відповідають реаліям