Трамп заявив, що не ніколи не розглядав можливості для третього терміну в Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що «ніколи не розглядав» можливості балотуватися на третій термін у Білому домі.

Про це він сказав у понеділок під час зустрічі з журналістами в Овальному кабінеті, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Існує ціла історія про балотування на третій термін. Я не знаю - я ніколи не розглядав цього. Вони дійсно кажуть, що існує спосіб, як можна це зробити, але я не знаю про це, я не розглядав цього», - заявив Трамп.

Однак, у відповідь на запитання, чи балотувався б він втретє, якби проти нього вийшов експрезидент Обама, Трамп зазначив: «Це було б добре. Я хотів би цього».

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31.03.2025 Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін

Журналісти поцікавилися у Трампа про можливий сценарій, за яким віцепрезидент Джей Ді Венс балотуватиметься на посаду глави Білого дому, а потім передасть повноваження Трампу. Трамп відповів, що «це один із методів».