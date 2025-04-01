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АНАЛІТИКА

Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не виключив, що може балотуватися на третій термін у Білому домі.

Про це він сказав в телефонному інтерв'ю американському телеканалу NBC News, передає Укрінформ.

«Багато людей хочуть, щоб я це зробив (балотуватися на третій термін - ред.). Але я фактично кажу їм, що у нас попереду довгий шлях. Ви знаєте, що адміністрація лише почала працювати. Я зосереджений на поточних справах», - сказав Трамп.

На запитання, чи хоче він ще один термін, президент відповів: «Мені подобається працювати».

«Я не жартую. Але ще занадто рано про це думати», - додав він.

Коли його запитали, чи були йому представлені плани, які дозволять йому балотуватися на третій термін, Трамп сказав: «Є методи, за допомогою яких це можна зробити».

Журналісти також поцікавилися у Трампа про можливий сценарій, за яким віцепрезидент Джей Ді Венс балотуватиметься на посаду глави Білого дому, а потім передасть повноваження Трампу.

Трамп відповів, що «це один із методів».

Зазначається, що нині у 22-й статті Конституції США прописано, що жодна людина не може бути обрана президентом США більше, ніж двічі.

Внести поправку до Конституції для того, щоб скасувати ці обмеження, було б надзвичайно важко.

Це потребувало б або 2/3 голосів Конгресу, або згоди 2/3 з 50 штатів, які погодилися б скликати конституційний з'їзд, щоб запропонувати ці зміни.

Уже для ратифікації змін необхідна була б згода 3/4 з 50 штатів США.
Ключові теги: США
 

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