Трамп пригрозив Ірану бомбардуваннями за відмову від угоди

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перестеріг, що Іран чекають небачені бомбардування, якщо керівництво в Тегерані не погодиться піти на угоду щодо іранської ядерної програми. Відповідну заяву Трамп зробив у неділю, 30 березня, в телефонному коментарі телеканалу NBC News.

"Якщо вони не укладуть угоду (...), то розпочнеться бомбардування. Це буде бомбардування, подібних до якого вони ніколи не бачили", - наводить телеканал слова американського президента.

Крім того, Трамп так само пригрозив запровадженням додаткових санкцій проти Ірану.

Іран відмовив Трампу в прямих переговорах про свою ядерну програму

У неділю президент Ірану Масуд Пезешкіан повідомив, що іранська влада відмовила Трампу щодо його вимоги розпочати прямі перемовини про іранську ядерну програму. Утім, у Тегерані заявили про готовність до подальшого непрямого діалогу щодо цього питання, тобто через посередників, інформувала агенція AP.

Сам Трамп ще 7 березня розповів про свій намір досягти угоди щодо іранської ядерної програми й повідомив, що направив у Тегеран відповідну письмову пропозицію про початок таких перемовин.

Трамп і раніше не виключав можливості вдатися до бомбардувань, щоб зупинити розробку Тегераном ядерної зброї, однак висловлював сподівання укласти відповідну угоду, щоб не допустити конфлікту.

Натомість 21 березня духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї застеріг у своїй промові з нагоди іранського Нового року, що "кожен, хто погрожує іранській нації, отримає серйозні ляпаси".

Нагадаємо, нещодавно Трамп наказав розпочати масштабну військову операцію проти єменських хуситів, котрі вважаються тісними союзниками Ірану в регіоні. Так само у січні цього року Росія та Іран уклали так звану "стратегічну угоду", що передбачала й посилення військово-технологічної співпраці.