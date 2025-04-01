Президент Ірану підтвердив, що Тегеран відмовляється від прямих переговорів зі США

Президент Ірану заявив у неділю, що Тегеран відмовився від прямих переговорів зі Сполученими Штатами у відповідь на лист президента Дональда Трампа щодо його ядерної програми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Зауваження президента Масуда Пезешкіана стали першим офіційним підтвердженням того, як Іран відреагував на листТрампа. Вони також свідчать про те, що напруга між Тегераном і Вашингтоном може зрости.

"Хоча можливість прямих переговорів між двома сторонами була відкинута в цій відповіді, було підкреслено, що шлях для непрямих переговорів залишається відкритим", - сказав Пезешкіан.

Наразі незрозуміло, чи погодиться Трамп на непрямі переговори. Непрямі переговори протягом багатьох років у минулому були безуспішними.

Трамп звернувся до Тегерану в той час, коли і Ізраїль, і США попередили, що ніколи не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, що призвело до побоювань військової конфронтації, оскільки Тегеран збагачує уран до рівня, близького до збройового.

Іран довгий час стверджував, що його ядерна програма має мирні цілі, хоча його офіційні особи все частіше погрожують створити бомбу.

Відколи Трамп повернувся до Білого дому, його адміністрація послідовно заявляла, що необхідно запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

На початку березня Дональд Трамп заявив, що направив верховному лідеру Ірану аятолі Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми.

За інформацією джерел Axios, лист Трампа до Хаменеї був "жорстким" і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине.