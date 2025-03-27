Фінансові новини
- |
- 27.03.25
- |
- 09:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У секторі Гази ліквідували речника ХАМАСу
09:16 27.03.2025 |
Під час ізраїльського авіаудару на півночі сектору Гази у четвер загинув речник угруповання ХАМАС Абдель-Латіф аль-Каноя.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.
"Речник ХАМАСу Абдель-Латіф аль-Каноя загинув під час ізраїльського авіаудару на півночі Гази", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що аль-Каноя загинув, коли по його намету в місті Джабалія було завдано авіаудару. "Унаслідок цього удару поранень зазнали ще кілька людей, інший обстріл позбавив життя шістьох людей у місті Газа й ще один - на півдні Гази в Хан Юнісі", - стверджує Reuters.
Агентство нагадує, що раніше цього тижня від ізраїльських авіаударів загинули два члени політбюро ХАМАСу Ісмаїл Бархум та Салах аль-Бардавіл. "Бардавіл та Бархум були членами керівного політичного органу ХАМАСу, до якого входило 20 осіб, 11 з яких були вбиті після початку війни наприкінці 2023-го року", - зауважує Reuters.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У результаті удару по аеродрому «Енгельс-2» 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування, - Генштаб ЗСУ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив про введення мита 25% на вироблені поза США автомобілі, ЄС глибоко шкодує
|Вступ України в НАТО не є частиною мирної угоди зараз, але це може змінитися - Рютте
|США та Україна можуть підписати угоду про рідкісноземи наступного тижня, - Бессент
|Макрон відкинув вимоги Росії послабити санкції для перемирʼя в Чорному морі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|У результаті удару по аеродрому «Енгельс-2» 20 березня 2025 року, ворог втратив 96 крилатих ракет повітряного базування, - Генштаб ЗСУ
|Китайський бренд Chery створить завод з виробництва електрокарів у Туреччині
|Швеція анонсувала «найбільший план із переозброєння з часів Холодної війни»
|У секторі Гази ліквідували речника ХАМАСу
|Трамп каже, що може знизити мита для Китаю заради угоди щодо TikTok
|Spiegel знайшов у мережі персональні дані посадовців адміністрації Трампа
Бізнес
|США додали 50 китайських компаній до експортного чорного списку, щоб обмежити можливості Пекіна у сфері ШІ та чипів
|Китайські вчені розробили новий матеріал для літій-іонних акумуляторів, який дає змогу заряджати їх до 70% лише за 45 секунд
|DeepSeek представила оновлену ШІ-модель з покращеними можливостями програмування
|Вчені у 3200 разів підвищили швидкість читання даних, збережених на ДНК — 10 хвилин замість кількох днів
|Екрани смартфонів без пилу та відблисків — вчені створили «суперсапфір»
|Пожирач супутників: космічний апарат «харчуватиметься» переробкою орбітального сміття на паливо
|Bloomberg: Apple Watch Ultra 3 отримає підтримку 5G і супутникових повідомлень