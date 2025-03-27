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АНАЛІТИКА

У секторі Гази ліквідували речника ХАМАСу

 

Під час ізраїльського авіаудару на півночі сектору Гази у четвер загинув речник угруповання ХАМАС Абдель-Латіф аль-Каноя.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

"Речник ХАМАСу Абдель-Латіф аль-Каноя загинув під час ізраїльського авіаудару на півночі Гази", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що аль-Каноя загинув, коли по його намету в місті Джабалія було завдано авіаудару. "Унаслідок цього удару поранень зазнали ще кілька людей, інший обстріл позбавив життя шістьох людей у місті Газа й ще один - на півдні Гази в Хан Юнісі", - стверджує Reuters.

Агентство нагадує, що раніше цього тижня від ізраїльських авіаударів загинули два члени політбюро ХАМАСу Ісмаїл Бархум та Салах аль-Бардавіл. "Бардавіл та Бархум були членами керівного політичного органу ХАМАСу, до якого входило 20 осіб, 11 з яких були вбиті після початку війни наприкінці 2023-го року", - зауважує Reuters.
Ключові теги: Ізраїль
 

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