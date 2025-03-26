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Канада заморозила всі виплати знижок для автомобілів Tesla – Reuters
15:47 26.03.2025 |
Канадський уряд припинив усі виплати компенсацій для Tesla та заборонив компанії брати участь у майбутніх програмах субсидування електромобілів. Про це заявила міністр транспорту Христя Фріланд, повідомляє агентство Reuters.
Вона зазначила, що виплати будуть заморожені до завершення перевірки кожної заявки на субсидію, а також доручила Міністерству транспорту переглянути вимоги до участі в програмі iZEV. В оновлених правилах буде передбачено, що автомобілі Tesla не матимуть права на державну підтримку, поки діють "незаконні та необґрунтовані" мита США на канадські товари.
За даними видання Toronto Star, Канада заморозила 43 мільйони канадських доларів ($30,11 млн) компенсацій Tesla. Також зазначається, що лише один дилерський центр у Квебеку подав заявки на отримання майже 20 мільйонів канадських доларів субсидій, документально підтвердивши понад 4 000 продажів електромобілів за один вікенд у січні.
Раніше цього місяця влада Торонто припинила фінансове стимулювання купівлі автомобілів Tesla для таксі та сервісів райдшерингу через зростаючу напругу в торговельних відносинах між Канадою та США.
Рішення канадського уряду ухвалене на тлі запровадження нових мит адміністрацією Дональда Трампа. Президент США планує з 2 квітня ввести 25% податок на більшість товарів з Канади та Мексики, а також розглядає можливість додаткових тарифів на автомобілі.
Програма iZEV (Incentives for Zero-Emission Vehicles) - це федеральна програма в Канаді, яка надає стимули для придбання або лізингу електромобілів та плагін-гібридів. Її мета - зробити електромобілі доступнішими для канадців і зменшити викиди парникових газів від транспорту.
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