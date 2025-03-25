Продажі Tesla в Європі обвалилися: компанію випередили електромобілі Volkswagen та BMW

Продажі електромобілів Tesla в Європі впали у лютому 2025 року, поступившись німецьким автовиробникам Volkswagen та BMW, а також конкурентам з Китаю. Про це пише Reuters.

Роль власника компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска в політиці, зростання конкуренції на ринку електромобілів і поступове зняття з виробництва поточної версії бестселера Model Y вплинуло на продажі.

"Такі бренди, як Tesla, які мають відносно обмежену модельну лінійку, особливо вразливі до зменшення кількості реєстрацій у разі зміни моделі", - зазначив глобальний аналітик JATO Dynamics Феліпе Муньос.

Реєстрації електромобілів Tesla на 25 ринках країн - членів Європейського Союзу, Великої Британії, Норвегії та Швейцарії впали в середньому на 44%, порівнюючи з лютим 2024 року, до менш ніж 16 000 автомобілів, проданих цього ж місяця 2025 року.

Ринкова частка Tesla минулого місяця впала до 9,6%, що є найнижчим лютневим показником за останні п'ять років.

Водночас продажі електромобілів Volkswagen зросли на 180% - до майже 20 000 автомобілів, а група BMW продала близько 19 000 електромобілів.

Tesla також поступилася китайським брендам, які спільно продали більше електромобілів, ніж компанія Ілона Маска.

Продажі BYD і Polestar зросли на 94% і 84% - до понад 4000 і більш як 2000 автомобілів відповідно. Xpeng продала понад 1000 автомобілів, а Leapmotor - майже 900.

Натомість продажі BEV у Volvo, що належить Geely, і SAIC, що належить MG, впали на 30% і 67% відповідно.

Загальні продажі автомобілів на 25 ринках Європейського Союзу, Великої Британії, Норвегії та Швейцарії в лютому впали на 3% - до 970 000 одиниць, тоді як кількість реєстрацій BEV зросла на 25%.