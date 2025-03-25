План переозброєння Європи перейменували після критики

План Європейського Союзу ReArm Europe ("Переозброїти Європу") тепер слід називати Readiness 2030 ("Готовність 2030"), заявила представниця ЄврокомісіїПаула Піньо.

За її словами, колишня назва могла сприйматися "чутливо в деяких країнах-членах ЄС" і "ускладнити донесення необхідності переозброєння Європи до всіх громадян". Нова назва покликана підкреслити, що до кінця поточного десятиліття ЄС має бути готовим до нових викликів.

Назву ReArm Europe 20 березня на саміті ЄС у Брюсселі розкритикував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. "Мені не подобається слово "озброєння" - сказав він, додавши, що Євросоюз - це "політичний проєкт", а не військовий. А прем'єрка Італії Джорджа Мелоні висловила думку, що назва ReArm Europe "вводить громадян в оману".

ЄК: Європа повинна взяти на себе відповідальність за власну оборону

За підсумками саміту в Брюсселі 6 березня країни ЄС заявили, що витратять близько 800 мільярдів євро на посилення обороноздатності найближчими роками.

Детальніший план переозброєння Європи пообіцяла представити найближчим часом глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За її словами, Європа більше не може покладатися на захист з боку США, тож має "взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону". "Час ілюзій минув", - наголосила вона, вказавши, що Росія зараз витрачає на військові цілі більше, ніж уся Європа разом узята.