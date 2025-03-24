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Італія поставила на паузу переговори щодо Starlink для армії й уряду
09:56 24.03.2025 |
Італія поставила на паузу переговори про розгортання терміналів супутникового зв'язку Starlink у військових та державних програмах, повідомив міністр оборони країни Гвідо Крозетто. Про це політик розповів в інтерв'ю La Repubblica, передає агенція Bloomberg.
"Мені здається, що все призупинилося також тому, що обговорення перейшло від Starlink до заяв від особи та щодо неї (напевно, йдеться про власника проєкту Ілона Маска. - Ред.)", - заявив посадовець.
Крозетто зазначив, що наразі "ми не говоримо про технічні деталі" й після того, як суперечки вщухнуть, повернеться технічний підхід.
"Головне залишається незмінним: що є найбільш корисним і безпечним для країни", - додав міністр.
Італія стала більш обережною щодо укладання договору на 1,5 млрд євро зі Starlink через "сейсмічні зміни в геополітиці", викликані адміністрацією США, зазначає Bloomberg. Прем'єрка країни Джорджа Мелоні заявила міністрам, що зміна геополітики вимагає альтернативи Starlink.
Співрозмовники агенції, знайомі з ситуацією, заявили, що одним з можливих варіантів для захищеного супутникового зв'язку може стати французький Eutelsat Communications SA.
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