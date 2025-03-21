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АНАЛІТИКА

Трамп назвав «хворими бандитами-терористами» протестувальників проти Маска і Тесли

 

Президент США Дональд Трамп назвав "хворими бандитами-терористами" і зажадав 20-річних термінів ув'язнення для протестувальників проти мільярдера та чиновника Ілона Маска і його компанії Tesla. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я з нетерпінням чекаю, коли хворі бандити-терористи отримають 20-річні терміни ув'язнення за те, що вони роблять з Ілоном Маском і Tesla", - заявив Трамп.

Президент США припустив, що протестувальники могли б відбувати терміни покарання у в'язницях центральноамериканської країни Сальвадор, які "зовсім нещодавно стали відомими своїми чудовими умовами".

Напередодні Штати депортували до сальвадорської в'язниці суворого режиму понад 200 осіб, можливо, причетних до венесуельського угруповання "Tren de Aragua", попри те, що американський суддя заблокував таке рішення, повідомляло BBC. Правозахисники звинувачували цю в'язницю у жорстокому поводженні з в'язнями.

Після приходу Маска до адміністрації Трампа посилилися протести проти об'єктів компанії Tesla, зокрема були й випадки насилля. Йдеться про атаки з коктейлями Молотова та випадок стрілянини по вітрині автосалону, передає The Washington Post. Негативне ставлення до мільярдера зросло на тлі його ультраправої позиції та політики скорочень витрат та співробітників федерального уряду через його агенцію DOGE.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Tesla, США
 

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