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АНАЛІТИКА

Власники Tesla масово обмінюють свої електромобілі на інші авто

 

Власники Tesla активно обмінюють свої електричні автомобілі на нові, що досягло рекордного рівня. Про це повідомляє CNBC, посилаючись на звіт сайту для покупки авто Edmunds.

Дані, опубліковані Edmunds, показали, що березень 2025 року став місяцем, коли відсоток обмінів Tesla на нові або вживані автомобілі інших брендів досяг найвищого рівня за всю історію.

Крім того, Tesla стикається з посиленням конкуренції з боку інших виробників електромобілів. У січні S&P Global Mobility виявила, що продажі Tesla в США знизилися на 11% порівняно з попереднім роком, в той час, як Ford, Chevrolet та Volkswagen збільшили свої продажі електромобілів, здобуваючи частку ринку.

Бренд Tesla, більше ніж будь-який інший автовиробник, тісно пов'язаний з її CEO. Згідно з опитуваннями Edmunds в серпні 2024 року, лише 2% покупців авто в США не чули про Маска.

Дослідження Edmunds також зазначило, що інтерес до покупок нових моделей Tesla знизився на їх платформі до найнижчого рівня з жовтня 2022 року після піку в листопаді.

До речі, ще до того, як Маск очолив DOGE, бренд Tesla вже зазнавав труднощів. Його вартість впала на 26% або близько 15 мільярдів доларів США у 2024 році, що стало другим річним падінням поспіль.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Tesla
 

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