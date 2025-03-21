Фінансові новини
- |
- 21.03.25
- |
- 16:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Власники Tesla масово обмінюють свої електромобілі на інші авто
14:44 21.03.2025 |
Власники Tesla активно обмінюють свої електричні автомобілі на нові, що досягло рекордного рівня. Про це повідомляє CNBC, посилаючись на звіт сайту для покупки авто Edmunds.
Дані, опубліковані Edmunds, показали, що березень 2025 року став місяцем, коли відсоток обмінів Tesla на нові або вживані автомобілі інших брендів досяг найвищого рівня за всю історію.
Крім того, Tesla стикається з посиленням конкуренції з боку інших виробників електромобілів. У січні S&P Global Mobility виявила, що продажі Tesla в США знизилися на 11% порівняно з попереднім роком, в той час, як Ford, Chevrolet та Volkswagen збільшили свої продажі електромобілів, здобуваючи частку ринку.
Бренд Tesla, більше ніж будь-який інший автовиробник, тісно пов'язаний з її CEO. Згідно з опитуваннями Edmunds в серпні 2024 року, лише 2% покупців авто в США не чули про Маска.
Дослідження Edmunds також зазначило, що інтерес до покупок нових моделей Tesla знизився на їх платформі до найнижчого рівня з жовтня 2022 року після піку в листопаді.
До речі, ще до того, як Маск очолив DOGE, бренд Tesla вже зазнавав труднощів. Його вартість впала на 26% або близько 15 мільярдів доларів США у 2024 році, що стало другим річним падінням поспіль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ЗМІ: У Британії розглядають потенційну відправку винищувачів в Україну
ТОП-НОВИНИ
|США прагнуть розширити вимоги угоди щодо українських корисних копалин – FT
|ЄC не поставив крапку в питанні конфіскації активів РФ
|Урсула фон дер Ляєн: Україна отримає доступ до SAFE - нової кредитної програми ЄС з оборони
|Макрон розглядає місію ООН як альтернативу європейським військам в Україні, - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Адміністрація Трампа продовжила виняток із санкцій проти «Газпромбанку» для Угорщини, Словаччини та Туреччини
|Європейський автопром шукає порятунку в оборонній сфері – Bloomberg
|Північна Корея створює новий хакерський підрозділ із фокусом на зломи за допомогою ШІ – ЗМІ
|Контртерористична поліція веде розслідування пожежі, яка знеструмила аеропорт Лондона
|Власники Tesla масово обмінюють свої електромобілі на інші авто
|Прем' єр Бельгії вважає, що конфіскація російських активів може стати мактом війни»
Бізнес
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA
|Європа прагне переманити американських науковців, оскільки Трамп скорочує їхнє фінансування - Politico
|Boston Dynamics демонструє нові можливості робота Atlas
|Tesla Cybercab отримає меншу батарею, ніж у Model 3, але зможе подолати більшу відстань
|NVIDIA та xAI приєдналися до ініціативи Microsoft, MGX та BlackRock по розбудові інфраструктури ШІ
|Вартість соцмережі X повернулась до $44 млрд – ціни, за яку Маск купив Twitter у 2022 році
|У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері