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АНАЛІТИКА

Гренландія фіксує зростання туризму завдяки резонансній увазі Трампа

 

У Гренландії фіксують збільшення туристів на тлі резонансних заяви американського президента Дональда Трампа, а також відкриття нового міжнародного аеропорту в столиці Нуук.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Очільник компанії Greenland Cruises, яка організовує морські тури до айсбергів Гренландії Івік Кнудссен-Остерманн розповів, що банк порадив йому розширюватися перед очікуваним напливом туристів після того, як Трамп поставив острів у центр уваги світової спільноти.

Зазначається, що коментарі Трампа в поєднанні з відкриттям нового міжнародного аеропорту вже сприяли збільшенню кількості туристів, і очікується, що їх буде ще більше.

"Вже зараз ми отримуємо набагато більше замовлень, ніж раніше, особливо завдяки людині з прізвищем Трамп. Він дійсно знову поставив Гренландію на карту", - сказав Кнудсен-Остерманн.

Хоча банк рекомендує Кнудсену-Остерманну отримати більше човнів та збільшити персонал, він каже, що налаштований обережно.

"Я хочу побачити, що принесе нам новий аеропорт, що принесе нам 2025 рік. Ми не знаємо майбутнього, тому я трохи стримуюся", - поділився він.

Гренландія сподівається, що нові аеропорти сприятимуть розвитку її туристичної та гірничодобувної галузей і диверсифікації економіки, яка наразі на 95% залежить від рибальства, що становить 95% її експорту.

Зокрема генеральний директор Гренландських аеропортів Єнс Лорідсен очікує побачити "досить значне зростання вже цього літа".

Статистичне управління Гренландії повідомило про зростання кількості пасажирів на міжнародних рейсах до Гренландії на 14% у січні 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Кількість ночівель у готелях неухильно зростала протягом останнього десятиліття: минулого року їх було зафіксовано 355 тисяч, порівняно з 210 тисячами у 2014 році.

За даними Visit Greenland, три чверті туристичних операторів повідомили про збільшення кількості бронювань за три місяці після відкриття нового аеропорту Нуука.

13 березня під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте Трамп заявив, що думає, що анексія Гренландії "станеться", бо це потрібно "для міжнародної безпеки".

Після цього сотні гренландців вийшли на вулиці на знак протесту. Близько 800 людей пройшли вулицями міста Нуук з прапорами Гренландії та з плакатами: "змусьте Америку піти геть", "ми не продаємося".
 

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