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АНАЛІТИКА

ЄС змушує Apple відкрити сповіщення та інші функції iOS стороннім виробникам

 

Європейська комісія прийняла два рішення за "Законом про цифрові ринки" (DMA), в яких вказано, що Apple має виконати певні вимоги щодо сумісності з пристроями інших виробників. Зокрема, компанія повинна дозволити розробникам доступ до сповіщень на iOS та можливість створювати аналоги AirDrop.

У всіх майбутніх пристроях на iOS повинен бути повний доступ до системи сповіщень, прав фонового виконання та доступ до системних функій. Зараз всі ці можливості є ексклюзивними для продуктів Apple, як-от AirPods та Apple Watch. Внаслідок рішення Єврокомісії, доступ до цих функій отримають і сторонні виробники.

Такі функції як автоматичне з'єднання під час наближення та автоматичне перемикання звуку є необхідними для виробників безпровідних навушників. Разом з тим, сторонні виробники повинні мати можливість використовувати функції подібні до AirDrop та AirPlay. Вимоги комісії також включають автоматичне надання доступу до інформації про мережу Wi-Fi, увімкнення чипа NFC для даних платіжної картки та забезпечення високошвидкісного однорангового Wi-Fi з'єднання.

За рішенням Єврокомісії, всі перераховані функції повинні бути безплатними для кожного підключеного пристрою. ЄС також вимагає, щоб фреймворки та API були доступні для сторонніх компаній одночасно з їх запуском на пристроях Apple - вони не можуть бути впроваджені пізніше.

Ці функції, ймовірно, стануть повністю доступними для сторонніх виробників у 2026 році з виходом iOS 19, хоча бета-версія з'явиться вже наприкінці 2025 року. Однак варто зазначити, що наразі ці вимоги стосуються лише країн Європейського Союзу.

У коментарі для 9to5Mac Apple поскаржилася, що таке рішення Єврокомісії сповільнить інновації компанії для користувачів в Європі.

"Сьогоднішні рішення втягують нас у бюрократичну тяганину, сповільнюючи здатність Apple впроваджувати інновації для європейських користувачів і змушуючи нас безплатно віддавати наші нові функції компаніям, які не зобов'язані грати за тими ж самими правилами. Це погано для наших продуктів і для наших європейських користувачів. Ми продовжуватимемо співпрацювати з Європейською Комісією, щоб допомогти їм зрозуміти нашу стурбованість від імені наших користувачів", - заявили представники компанії.

Разом з тим компанія з Купертіно знову вказує на потенційні ризики для конфіденційності користувачів. Apple стурбована тим, що відкриття доступу до системи сповіщень iOS дозволить компанія передавати всі сповіщення користувачів у незашифрованому вигляді на свої сервери, обходячи всі засоби захисту.
За матеріалами: mezha.media/news
Ключові теги: ЄС, Apple
 

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