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У Канаді скасували участь Tesla в автошоу у Ванкувері
23:00 19.03.2025 |
Міжнародне автошоу у Ванкувері - один із найбільших подібних заходів у Канаді, скасував участь Tesla через безпекові переконання.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на заяву організаторів автошоу, яке розпочинається сьогодні.
"Щорічне Міжнародне автошоу у Ванкувері виключило Tesla після того, як неодноразово давало автовиробнику змогу добровільно відмовитися від участі", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що організатори автошоу пояснили своє рішення занепокоєннями щодо безпеки учасників і відвідувачів. "Останнім часом проти Tesla в Канаді організовувалися численні протести через близькість власника автокомпанії Ілона Маска до президента США Дональда Трампа, який запровадив 25% мита на канадський імпорт та публічно погрожував анексувати Канаду", - зауважує CBC News.
За словами виконавчого директора Міжнародного автошоу у Ванкувері Еріка Нікола, він остерігався не лише масових протестів у разі участі Tesla, а й актів вандалізму.
Міжнародне автошоу у Ванкувері, яке триватиме до кінця тижня, щороку відвідують понад 100 тис. людей.
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