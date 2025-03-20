Фінансові новини
- |
- 20.03.25
- |
- 01:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Розширення п’ятої статті НАТО на Україну допоможе виявити блеф Путіна - Мелоні
22:54 19.03.2025 |
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила у середу, що поширення дії статті 5 НАТО на Україну допоможе виявити блеф російського диктатора Володимира Путіна.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Askanews.
«Я займала чітку позицію як щодо неефективних пропозицій інших країн, так і щодо пропозицій, які висуває Італія, а саме щодо поширення статті 5 НАТО на Україну: це здається найпростішою та найефективнішою пропозицією з усіх інших ще й тому, що вона допоможе розкрити можливий блеф Путіна: якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не повинна приймати гарантії безпеки», - заявила Мелоні у палаті депутатів Італії, відповідаючи на дебати щодо комунікацій, які відбулися у вівторок напередодні зустрічі Європейської ради.
За словами італійської прем'єрки, пропозиція щодо 5 статті Північноатлантичного договору має бути винесена на обговорення.
«Мир ґрунтується на гарантіях безпеки. Ми не повинні рабськи слідувати пропозиціям, висунутим іншими, лише тому, що маємо вирішити, де ми стоїмо. Наша роль полягає в тому, щоб брати участь із власними пропозиціями; той, хто має сміливість їх вносити, робить щось корисне», - наголосила Мелоні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ
|Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України
|Невірно стверджувати, що мобілізовані з порушеннями процедури залишаться на фронті – суддя-спікер КАС ВС
|Німеччина висуватиме Бербок на пост глави Генасамблеї ООН
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Білий дім про угоду щодо надр: зараз у пріоритеті – мир в Україні
|Трамп і Зеленський обговорили можливу власність США над українськими АЕС
|Зеленський у розмові з Трампом погодився припинити атаки на російські енергетичні об'єкти – ЗМІ
|Трамп пообіцяв Зеленському знайти в Європі системи Patriot для України
|Адміністрація Трампа агресивно просуває Starlink, компанія Маска може отримати $20 млрд
|ЄС не виділятиме кошти з оборонного фонду в 150 млрд євро на замовлення компаніям США, Британії та Туреччини - ЗМІ
|Каллас: затримання громадян Туреччини викликають питання щодо дотримання країною демократичних принципів
Бізнес
|Toyota почне повторно використовувати компоненти старих автомобілів
|Революційна технологія китайського конкурента обвалила акції Tesla
|Huawei може незабаром втратити ліцензію на продаж комп'ютерів з Windows китайським покупцям
|Відбувся офіційний реліз GIMP 3.0
|Google купує ізраїльський стартап з кібербезпеки Wiz за $32 млрд
|BYD представила електромобілі, які заряджаються так само швидко, як заправляються традиційні авто
|Компанія Ілона Маска xAI придбала відеостартап, який працює за аналогією Sora від OpenAI