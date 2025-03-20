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АНАЛІТИКА

Розширення п’ятої статті НАТО на Україну допоможе виявити блеф Путіна - Мелоні

 

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила у середу, що поширення дії статті 5 НАТО на Україну допоможе виявити блеф російського диктатора Володимира Путіна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Askanews.

«Я займала чітку позицію як щодо неефективних пропозицій інших країн, так і щодо пропозицій, які висуває Італія, а саме щодо поширення статті 5 НАТО на Україну: це здається найпростішою та найефективнішою пропозицією з усіх інших ще й тому, що вона допоможе розкрити можливий блеф Путіна: якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не повинна приймати гарантії безпеки», - заявила Мелоні у палаті депутатів Італії, відповідаючи на дебати щодо комунікацій, які відбулися у вівторок напередодні зустрічі Європейської ради.

За словами італійської прем'єрки, пропозиція щодо 5 статті Північноатлантичного договору має бути винесена на обговорення.

«Мир ґрунтується на гарантіях безпеки. Ми не повинні рабськи слідувати пропозиціям, висунутим іншими, лише тому, що маємо вирішити, де ми стоїмо. Наша роль полягає в тому, щоб брати участь із власними пропозиціями; той, хто має сміливість їх вносити, робить щось корисне», - наголосила Мелоні.
 

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