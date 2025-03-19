ЦАХАЛ заявив про ліквідацію в Секторі Газа фактичного прем'єра ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію фактичного прем'єр-міністра контрольованого ХАМАС Сектору Газа та кількох інших високопосадовців терористичного угрупування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У своїй заяві ізраїльські військові стверджують, що вбили чотирьох високопоставлених чиновників ХАМАС у рамках широкомасштабної кампанії бомбардувань десятків об'єктів у Секторі Газа.

Серед ліквідованих - заступник міністра внутрішніх справ Махмуд Абу Вафах, керівник урядових громадських робіт Іссам Дааліс, заступник міністра юстиції Ахмед аль-Хатта та генеральний директор служби внутрішньої безпеки Бахджат Абу Султан.

Ісаам Дааліс, фактичний прем'єр-міністр ХАМАС, замінив Раві Муштаху після його вбивства Ізраїлем у липні 2024 року.

ЦАХАЛ заявив, що ці атаки спрямовані на те, щоб "завдати удару по військовому та урядовому потенціалу терористичної організації ХАМАС і усунути загрозу для держави Ізраїль і її громадян".

Удари Ізраїлю по Сектору Газа

Нагадаємо, вночі 18 березня ізраїльська армія завдала масованих ударів по цілях бойовиків ХАМАС на території Сектору Газа.

В Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявлялося про заклик до ЦАХАЛ "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови бойовиків звільнити ізраїльських заручників.

Також у Нетаньягу зазначили, що організація ХАМАС "відкинула усі отримані пропозиції" від спецпосланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників щодо продовження перемир'я в Газі.

Арабські ЗМІ із посиланням на медиків Гази інформують, що внаслідок ізраїльських авіаударів 18 березня, за останніми даними, вже загинули 130 осіб на усій території анклаву.