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АНАЛІТИКА

Ізраїль починає розвідку родовищ природного газу в своїх територіальних водах

 

Ізраїль починає розвідку родовищ природного газу у своїх територіальних водах. Ліцензії на проведення робіт отримали ізраїльська компанія NewMed Energy, британська ВР та азербайджанська SOCAR.

Консорціум компаній має провести розвідку на площі близько 1700 квадратних у північній частині територіальних вод Ізраїлю. За даними Міненерго Ізраїлю, цей район раніше практично не досліджувався, зазначає Bloomberg.

NewMed Energy, BP та SOCAR виграли права на розвідку у жовтні 2023 року, але через напад палестинських угруповань на Ізраїль підписання контракту відбулося лише у понеділок, 17 березня, під час візиту до Єрусалиму міністра економіки Азербайджану Микаїла Джаббарова. Він став першим високопоставленим представником мусульманської країни, який відвідав єврейську державу після 7 жовтня 2023 року.

На початку року SOCAR купила 10% акцій ізраїльського газового родовища Tamar. Угода була укладена на тлі спроб Ізраїлю поглибити зв'язки з Азербайджаном для протистояння в Ірані.

Американські ЗМІ раніше писали, що США та Ізраїль розглядають питання включення Азербайджану до Авраамової угоди - договору про нормалізацію відносин між Ізраїлем з низкою арабських країн (ОАЕ, Бахрейн, Марокко, Судан), підписаний у період першого президентського терміну Дональда Трампа.

Ізраїльська сторона вважає, що участь Баку в угодах, серед іншого, допоможе Ізраїлю відновити відносини з Туреччиною. Вони загострилися після початку бойової операції ЦАХАЛу у секторі Гази у відповідь на напад палестинських угруповань 7 жовтня 2023 року.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Ізраїль
 

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