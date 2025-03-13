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Трамп звинуватив Ірландію у крадіжці фармацевтичної промисловості
23:10 12.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп звинуватив Ірландію в крадіжці фармацевтичної промисловості та податків, які вона мала сплачувати у Сполучені Штати. Про це пише The Guardian.
"Ірландці розумні, так, розумні люди. І ви взяли наші фармацевтичні компанії та інші компанії. ... належне оподаткування, і вони зробили це дуже, дуже вигідно для компаній", - сказав Трамп на зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном в Овальному кабінеті 12 березня.
"І на цьому прекрасному острові з населенням 5 мільйонів людей зосереджена вся фармацевтична промисловість США", - додав Трамп.
Він заявив, що "збирається повернути" законне "багатство" країни.
"Коли фармацевтична компанія почала заходити в Ірландію, я сказав би, що це нормально. [...] Але якщо ви хочете щось продати в США, я збираюся запровадити для вас мито у 200%, щоб ви ніколи не змогли продати нічого в Сполучених Штатах", - заявив він.
Позитивне сальдо торгівлі Ірландії зі США значною мірою зумовлене фармацевтичними компаніями, включно з Pfizer, Boston Scientific та Lilly, всі виробничі потужності яких розташовані в Ірландії.
Американські фармацевтичні компанії, які виробляють упаковані ліки в Ірландії та продають їх назад у США, сплачують податки з прибутку в Ірландії, а не в США, що викликало гнів Трампа та його міністра торгівлі Говарда Лютника.
Ірландія продає у США товарів на суму близько 72 млрд євро на рік.
Міхал Мартін спробував спростувати заяви Трампа, пояснивши, що близько 700 ірландських компаній, які базуються в США, створюють "тисячі робочих місць" для американців. Прем'єр додав, що ірландські Ryanair та Aercap, найбільша у світі компанія з лізингу літаків, є найбільшими покупцями літаків Boeing.
"Це маловідомий факт. Він не відбивається в іншій статистиці", - сказав Мартін.
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