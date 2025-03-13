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Volkswagen готовий підтримати нарощування оборонного потенціалу в Європі
22:56 12.03.2025 |
Про це у вівторок, 11 березня, заявив генеральний директор компанії Олівер Блюм, пише Bloomberg.
За словами Блюма, Volkswagen готовий консультувати інших виробників з питань розроблення та підтримки військових транспортних засобів.
"Ми маємо знання про автомобілі і готові надавати консультації, але наразі все повністю відкрито", - сказав він.
Нещодавно США призупинили військову допомогу Україні, а європейські лідери пообіцяли збільшити витрати на оборону.
Volkswagen має тривалу історію роботи в оборонній промисловості. Компанія постачала військову техніку нацистській Німеччині, а пізніше виробляла транспортні засоби для західнонімецької армії.
Нині Volkswagen володіє пакетом акцій компанії MAN Truck&Bus, яка співпрацює з німецькою збройовою компанією Rheinmetall.
Майбутня правляча коаліція Німеччини вже оголосила про намір збільшити витрати на оборону.
Ініціативи ЄС та майбутнього уряду Німеччини щодо витрат на оборону "цілком правильні, враховуючи геополітичну ситуацію, в якій ми перебуваємо", сказав Блюм.
"Нам просто потрібно знову інвестувати більше, щоб почуватися у більшій безпеці", - додав гендиректор Volkswagen.
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