Італійська Leonardo і турецька Baykar запустять спільне виробництво дронів

Італійська Leonardo, друга за величиною оборонна компанія у Європі, і турецька Baykar підписали угоду про партнерство в галузі безпілотних технологій.

Компанії домовилися створити спільне підприємство з виробництва безпілотників зі штаб-квартирою в Італії. Виробничі майданчики працюватимуть в обох державах.

"Ми переконані, що технологічна співпраця терміново потрібна для прискорення прогресу та гарантування глобальної безпеки", - заявив гендиректор Leonardo Роберто Чинголані.

Baykar та Leonardo очікують, що ринок безпілотних літальних апаратів у Європі досягне $100 млрд протягом наступних 10 років.

Партнерство дасть змогу Baykar обійти європейські імпортні обмеження на турецьку оборонну продукцію та отримати прямий доступ до європейського ринку.

Leonardo (раніше Finmeccanica) - італійський машинобудівний холдинг. Його найбільшим акціонером виступає Міністерство економіки та фінансів Італії. Акції Leonardo котируються на Міланській фондовій біржі. Компанія має виробничі потужності в Італії, Великій Британії, Польщі та США.

У 2023 році Leonardo зареєструвала нові замовлення на суму 17,9 млрд євро з портфелем замовлень розміром 39,5 млрд євро і консолідованим виторгом розміром 15,3 млрд євро.

Baykar - лідер турецького оборонного та аерокосмічного експорту. Компанія відома своїми ударними БпЛА Bayraktar, які стали найбільш експортованими бойовими дронами у світі. Нещодавно вона додала до свого модельного ряду важкі дрони Akinci.