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АНАЛІТИКА

Продажі Tesla в Німеччині впали на 76%: Маск розлютив виборців

 

Продажі автомобілів американської марки Tesla в Німеччині різко впали у лютому після того, як гендиректор компанії Ілон Маск розлютив виборців підтримкою ультраправих. Про це пише Bloomberg.

За даними Федерального управління автомобільного транспорту Німеччини, минулого місяця продажі Tesla впали на 76% - до 1429 автомобілів. Показник Tesla різко контрастує із загальним числом реєстрацій електромобілів, що у лютому зросло на 31%.

Продажі Tesla в Німеччині впали на 76%: Маск розлютив виборців

 

Перед виборами, що відбулися 23 лютого, Маск підтримував ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН). За підсумками виборів 2025 року АдН стала другою й отримала 151 місце в Бундестазі.

За перші два місяці року продаж Tesla впав на 71% у Німеччині і на 44% у Франції - двох найбільших ринках електромобілів у Європейському Союзі.

Тим часом у Великій Британії, яка торік обігнала Німеччину і стала найбільшим ринком електромобілів у регіоні, кількість реєстрацій Tesla зросла на 11% за перші два місяці після значного зростання у лютому.

Наприкінці 2024 року акції компанії злетіли після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США. Інвестори зробили ставку на те, що тісна дружба Маска з Трампом прокладе шлях до легшого регуляторного шляху для реалізації амбіцій компанії.

Однак у лютому акції Tesla впали на 28%, що стало найгіршим показником з моменту падіння на 37% у грудні 2022 року, повідомляє CNBC. Лютий також став першим повноцінним місяцем роботи гендиректора компанії Ілона Маска в Білому домі.

У понеділок, перший торговий день березня, акції впали ще на 3%, внаслідок чого ринкова капіталізація компанії досягла приблизно $915 млрд.

Причинами падіння акцій Tesla, як зазначає телеканал, стали зниження продажів, а також зростання незадоволення через втручання Маска в політику.

Tesla також може постраждати від нових мит, що вводяться Трампом і поширюються на товари та матеріали з Канади та Мексики, де базуються деякі з її ключових постачальників.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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