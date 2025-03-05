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АНАЛІТИКА

Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, - Трамп

 

Президент США Дональд Трамп ввечері у вівторок під час виступу на спільному засіданні Конгресу оголосив про свої плани "повернути контроль" США над Панамським каналом.

"Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, і ми вже почали це робити. Сьогодні велика американська компанія оголосила про намір викупити обидва порти у Панамському каналі", - сказав президент.

Трамп додав, що Панамський канал був побудований "американцями для американців", а не для будь-кого іншого, та наголосив, що США понесли витратили великі гроші та понесли великі втрати при його будівництві, але користуватися їм може "будь хто".

"Ми не віддали його Китаю, ми віддали його Панамі, і ми відберемо його назад", - заявив Трамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Панама
 

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