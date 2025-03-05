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Гонконзька компанія погодилася продати порти Панамського каналу після тиску Трампа
23:04 04.03.2025 |
Гонконзький конгломерат CK Hutchison Holdings Ltd. погодився продати контроль над підрозділом, який керує портами поблизу Панамського каналу й іншими міжнародними портами, американському консорціуму. Про це йдеться в заяві на сайті CK Hutchison Holdings.
Це рішення ухвалене після заяв президента США Дональда Трампа, який звинуватив Панаму в тому, що вона дозволяє Китаю втручатися в роботу каналу. Трамп говорив про наміри "повернути" канал під контроль США.
CK Hutchison продасть бізнес консорціуму, до якого входять BlackRock, Global Infrastructure Partners і Terminal Investment ("консорціум BlackRock-TiL"). Згідно з принциповою домовленістю, консорціум придбає 90% акцій Panama Ports Co. (PPC). Угода також включає 80% частку дочірніх компаній CK Hutchison, що управляють 43 портами у 23 країнах, серед яких Велика Британія й Німеччина.
Загальну вартість за 100% портів, включно з панамськими портами, погоджено на рівні $22,8 млрд.
Очікується, що остаточну документацію щодо угоди PPC буде підписано не пізніше 2 квітня 2025 року.
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