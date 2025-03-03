Продажі Tesla в Скандинавії різко падають

У лютому продажі Tesla в Скандинавії різко впали, а її частка на ринку скоротилася на тлі оновлення модельних ліній Volkswagen і Toyota.

Про це пише Reuters.

За даними реєстрацій, минулого місяця у Швеції продано 613 нових Tesla - на 42% менше, ніж торік. У Норвегії та Данії спад ще більш значний - на 48%, до 917 і 509 авто відповідно. При цьому загальний попит на автомобілі, зокрема електричні, зріс.

Ситуацію ускладнює особистий фактор - генеральний директор компанії Ілон Маск. Його роль в адміністрації Дональда Трампа та підтримка ультраправих політичних сил викликали протести у США і бойкот Tesla в Європі.

Норвегія, де майже всі нові авто - електричні, демонструє особливо показовий спад. Частка Tesla в загальних продажах там скоротилася до 8,8%, хоча за весь 2024 рік вона становила 18,9%, а у 2023 році - 20%.

Компанія поки не коментує ситуацію, але спробує відновити позиції завдяки оновленій версії Model Y. Ця модель була бестселером у Скандинавії останні два роки. Водночас Tesla стикається з проблемою старіючого модельного ряду, що може завадити поверненню частки ринку.