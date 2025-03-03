Фінансові новини
- |
- 03.03.25
- |
- 20:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Продажі Tesla в Скандинавії різко падають
17:34 03.03.2025 |
У лютому продажі Tesla в Скандинавії різко впали, а її частка на ринку скоротилася на тлі оновлення модельних ліній Volkswagen і Toyota.
Про це пише Reuters.
За даними реєстрацій, минулого місяця у Швеції продано 613 нових Tesla - на 42% менше, ніж торік. У Норвегії та Данії спад ще більш значний - на 48%, до 917 і 509 авто відповідно. При цьому загальний попит на автомобілі, зокрема електричні, зріс.
Ситуацію ускладнює особистий фактор - генеральний директор компанії Ілон Маск. Його роль в адміністрації Дональда Трампа та підтримка ультраправих політичних сил викликали протести у США і бойкот Tesla в Європі.
Норвегія, де майже всі нові авто - електричні, демонструє особливо показовий спад. Частка Tesla в загальних продажах там скоротилася до 8,8%, хоча за весь 2024 рік вона становила 18,9%, а у 2023 році - 20%.
Компанія поки не коментує ситуацію, але спробує відновити позиції завдяки оновленій версії Model Y. Ця модель була бестселером у Скандинавії останні два роки. Водночас Tesla стикається з проблемою старіючого модельного ряду, що може завадити поверненню частки ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Трамп обговорить призупинення або скасування військової допомоги Україні
|Україна готова підписати угоду з США, якщо будуть готові обидві сторони – Зеленський
|Макрон і Стармер виступили з ідеєю «часткового перемир'я» для України й РФ на місяць
|План миру для України від Європи. Про що домовилися на саміті в Лондоні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Казахстан збільшив видобуток нафти до рекорду в лютому
|Індекс ISM Manufacturing у лютому знизився сильніше, ніж очікувалося
|В Австрії сформували уряд: канцлером став Крістіан Штокер
|У Білому домі розповіли, яких кроків чекають від Зеленського після перепалки з Трампом
|Король Британії прийняв Трюдо на приватній аудієнції
|Мерц вважає, що скандал у Білому домі був навмисною ескалацією
Бізнес
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять
|Вчені у США створили батарею, яка перетворює ядерні відходи на електрику
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз