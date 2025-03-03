Фінансові новини
- |
- 03.03.25
- |
- 20:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Ірландії хочуть зняти жорсткі обмеження на іноземні місії своїх військових
12:49 03.03.2025 |
В уряді Ірландії готують зміни до законодавства, щоб скасувати дуже жорсткі обмеження на участь своїх військових у місіях за кордоном.
Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".
Ірландський уряд готує проєкт змін до законодавства, щоб змінити пункт про неможливість участі в іноземних місіях більш як 12 ірландських військових без складної процедури погодження.
За теперішньою схемою, для залучення за кордоном більш як 12 військовослужбовців Ірландії потрібне рішення уряду, згода парламенту та згода в рамках ООН.
Міністр закордонних справ та оборони Саймон Гарріс зазначив, що за теперішніх геополітичних обставин такий стан справ не можна зберігати.
"Схема з тим, що Рада безпеки ООН має право вето на те, де можуть залучатися ірландські військові у ролі миротворців - це те, що слід змінити", - зауважив він.
Невдовзі перед цим Гарріс сказав, що Ірландії час задуматися про флот і авіацію.
Ці заяви позначають значну зміну курсу для Ірландії, оборонна стратегія якої досі визначалась політичним нейтралітетом. Як відомо, країна є членом ЄС, але не НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
ТОП-НОВИНИ
|NYT: Трамп обговорить призупинення або скасування військової допомоги Україні
|Україна готова підписати угоду з США, якщо будуть готові обидві сторони – Зеленський
|Макрон і Стармер виступили з ідеєю «часткового перемир'я» для України й РФ на місяць
|План миру для України від Європи. Про що домовилися на саміті в Лондоні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Казахстан збільшив видобуток нафти до рекорду в лютому
|Індекс ISM Manufacturing у лютому знизився сильніше, ніж очікувалося
|В Австрії сформували уряд: канцлером став Крістіан Штокер
|У Білому домі розповіли, яких кроків чекають від Зеленського після перепалки з Трампом
|Король Британії прийняв Трюдо на приватній аудієнції
|Мерц вважає, що скандал у Білому домі був навмисною ескалацією
Бізнес
|Обвал акцій Ferrari: сім'я Аньєллі продає частку в автокомпанії на 3 млрд євро
|Huawei нарощує виробництво ШІ-чипів для досягнення технологічних цілей Китаю
|Instagram розглядає можливість випуску окремого додатка Reels на тлі невизначеного майбутнього TikTok — The Information
|Nokia стає другим найбільшим гравцем на світовому ринку оптоволокна. Потіснить Huawei
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять
|Вчені у США створили батарею, яка перетворює ядерні відходи на електрику
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз