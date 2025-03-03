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Ізраїль зупинив в'їзд усіх вантажів у сектор Гази
07:04 03.03.2025 |
Ізраїль у неділю зупинив в'їзд усіх вантажів у сектор Гази і попередив про «додаткові наслідки», якщо ХАМАС не прийме нову пропозицію про продовження перемир'я.
Про це повідомляє АР, передає Укрінформ.
ХАМАС звинуватив Ізраїль у спробі зірвати існуючу угоду про припинення вогню і заявив, що рішення про обмеження допомоги є «дешевим шантажем, воєнним злочином і кричущою атакою» на перемир'я.
Перший етап перемир'я, який передбачав збільшення гуманітарної допомоги, закінчилася в суботу. Обидві сторони ще не домовилися про другий етап.
Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що згідно з існуючими домовленостями Ізраїль може відновити бойові дії після першого етапу, якщо вважатиме переговори неефективними. Він сказав, що перемир'я триватиме лише за умови, що ХАМАС продовжить звільняти заручників, і заявив, що «безкоштовних обідів не буде». Він сказав, що Ізраїль «повністю координує свої дії» з адміністрацією президента Дональда Трампа. США поки ніяк не коментували це.
ХАМАС попередив, що будь-яка спроба затримати або скасувати угоду про припинення вогню матиме «гуманітарні наслідки» для заручників, і повторив, що єдиний спосіб звільнити їх - виконати існуючу угоду, в якій не вказані часові рамки звільнення решти полонених.
ХАМАС заявив, що готовий звільнити всіх заручників відразу на другому етапі, але тільки в обмін на звільнення більшої кількості палестинських ув'язнених, постійне припинення вогню і виведення ізраїльських військових.
Під час першої шеститижневої фази припинення вогню ХАМАС звільнив 25 ізраїльських заручників і передав тіла восьми інших в обмін на звільнення Ізраїлем майже 2 000 палестинців. Ізраїльські війська відступили з більшої частини Гази, і Ізраїль дозволив доставити туди велику кількість гуманітарної допомоги.
З початку припинення вогню 19 січня в Газу щодня входили сотні вантажівок з гуманітарною допомогою.
Як повідомляв Укрінформ, Ізраїль заявив, що підтримує план США щодо продовження перемир'я на період Рамадану і Песаху, проте бойові дії можуть відновитися.
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