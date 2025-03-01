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АНАЛІТИКА

США передадуть Ізраїлю озброєнь на 3 млрд доларів

 

Держдепартамент США затвердив потенційний продаж Ізраїлю бомб, комплектів для підривних робіт й іншого озброєння на суму близько 3 млрд доларів. Це другий випадок швидкого схвалення продажу зброї США для близькосхідної країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що про ймовірний продаж зброї було в екстреному порядку повідомлено Конгрес у другій половині дня п'ятниці, 28 лютого.

Цей процес відбувається всупереч давній практиці, за якою голови та члени комітетів у закордонних справах Палати представників і Сенату у закордонних справах, можуть ознайомитися з продажем і запросити додаткову інформацію перед тим, як зробити офіційне повідомлення Конгресу.

Продажі включають 35 529 корпусів бомб загального призначення для 2000-фунтових бомб і 4000 бункерних 2000-фунтових бомб виробництва концерну General Dynamics.

Хоча Пентагон заявив, що поставки розпочнуться у 2026 році, в п'ятницю у відомстві зазначили, що "існує ймовірність того, що частина цих закупівель буде здійснена з американських запасів". Це може свідчити про негайну поставку деяких видів озброєнь.

Агентство нагадало, що другий пакет вартістю 675 млн доларів складався з п'яти тисяч 1000-фунтових бомб і відповідних комплектів для наведення "німих" бомб. Поставка цього пакету була запланована на 2028 рік.

Третє повідомлення стосувалося бульдозерів D9 компанії Caterpillar вартістю 295 мільйонів доларів.

У Reuters нагадали, ці анонси стали другим випадком за цей місяць, коли Білий дім оголосив надзвичайний стан для швидкого схвалення продажу зброї Ізраїлю.

Військова допомога США для Ізраїлю

З початку війни Ізраїлю та ХАМАС у Секторі Газа, Сполучені Штати регулярно надають союзницьку військову підтримку ЦАХАЛ.

24 лютого адміністрація Трампа скасувала наказ часів Байдена, що вимагав повідомляти про потенційні порушення міжнародного права, пов'язані з постачанням зброї союзниками США, зокрема Ізраїлем. Це призвело до припинення надання більшої частини гуманітарної іноземної допомоги.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС від 19 січня зупинила 15-місячні бойові дії та відкрила шлях до переговорів про припинення війни.

Відтоді були звільнені 44 ізраїльських заручника, яких утримували в Секторі Газа та близько 2000 палестинських в'язнів, яких утримує Ізраїль.

Однак нещодавно Ізраїль та ХАМАС звинуватили одне одного в порушенні режиму припинення вогню. Це поставило під сумнів другий етап угоди, який мав би передбачати звільнення додаткових заручників та ув'язнених, а також кроки на шляху до остаточного припинення війни.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль
 

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