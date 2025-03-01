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Мелоні хоче скликати екстрений саміт між США та Європою після подій у Білому домі
14:52 01.03.2025 |
Глава уряду Італії Джорджа Мелоні повідомила, що хоче організувати екстрений саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, що обговорити Україну і майбутні виклики.
Про це Мелоні сказала після перепалки у Білому домі між Володимиром Зеленським та президентом і віцепрезидентом США, її цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Мелоні заявила, що будь-який поділ Заходу "робить нас усіх слабшими і сприяє тим, хто хотів би бачити занепад нашої цивілізації".
"Поділ не принесе користі нікому. Потрібен негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір боротися з великими викликами сьогодення, починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки, і з тими, з якими ми будемо покликані зіткнутися в майбутньому", - відзначила глава уряді Італії.
Вона додала, що Італія виступить з такою пропозицією своїм партнерам в найближчі години.
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п'ятницю 28 лютого після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
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