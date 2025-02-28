У Греції 24-годинний страйк паралізував роботу по всій країні

У п'ятницю через страйк по всій Греції скасували авіарейси і зупинили морське і залізничне сполучення, оскільки люди обурені бездіяльністю правосуддя через два роки після найбільшої в історії країни залізничної катастрофи, яка забрала життя 57 людей.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Два роки тому в цей день в центральній Греції пасажирський потяг, переважно зі студентами, зіткнувся з вантажним потягом. Два роки по тому, як показало розслідування, прогалини в системі безпеки, які призвели до аварії, не були усунуті, судове розслідування все ще не завершене, і нікого не було визнано винним в аварії.

У цьому зв'язку по всій Греції закрилися підприємства, театри скасували вистави. Всі міжнародні та внутрішні рейси також були скасовані, оскільки авіадиспетчери приєдналися до моряків, машиністів, лікарів, юристів та вчителів у 24-годинному загальному страйку, щоб віддати данину пам'яті жертвам катастрофи.

В Афінах рано-вранці тисячі людей почали збиратися на центральній столичній площі Синтагма під наглядом поліції в спецзасобах. На плакаті у багатьох було написано: «Уряд убивць».

Протестувальники написали імена загиблих червоною фарбою на асфальті перед будівлею парламенту.

У передмісті люди, які зібрались у центрах своїх міст, несли плакати, на яких було написано «У мене немає кисню». Це гасло протесту є посиланням на останні слова пасажирки поїзда, яка телефонувала до служби порятунку після аварії.

Багато школярів також прийшли на заняття в чорному одязі на знак трауру.

В опитуванні, проведеному цього тижня соціологічною компанією Pulse, 82% опитаних греків назвали залізничну катастрофу «однією з найбільших» проблем у країні, а 66% заявили, що вони не задоволені розслідуванням аварії.

Правоцентристський уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса неодноразово піддавався критиці з боку родичів жертв за неспроможність ініціювати парламентське розслідування щодо політичної відповідальності. Уряд заперечує правопорушення і заявляє, що розслідуванням аварії має займатися судова влада.

У п'ятничному дописі на Facebook Міцотакіс заявив, що його уряд працюватиме над модернізацією залізничної мережі та підвищенням її безпеки.

Очікується, що наступного тижня парламент обговорить питання про створення комітету для розслідування можливої політичної відповідальності за катастрофу.