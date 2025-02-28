Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Греції 24-годинний страйк паралізував роботу по всій країні

 

У п'ятницю через страйк по всій Греції скасували авіарейси і зупинили морське і залізничне сполучення, оскільки люди обурені бездіяльністю правосуддя через два роки після найбільшої в історії країни залізничної катастрофи, яка забрала життя 57 людей.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Два роки тому в цей день в центральній Греції пасажирський потяг, переважно зі студентами, зіткнувся з вантажним потягом. Два роки по тому, як показало розслідування, прогалини в системі безпеки, які призвели до аварії, не були усунуті, судове розслідування все ще не завершене, і нікого не було визнано винним в аварії.

У цьому зв'язку по всій Греції закрилися підприємства, театри скасували вистави. Всі міжнародні та внутрішні рейси також були скасовані, оскільки авіадиспетчери приєдналися до моряків, машиністів, лікарів, юристів та вчителів у 24-годинному загальному страйку, щоб віддати данину пам'яті жертвам катастрофи.

В Афінах рано-вранці тисячі людей почали збиратися на центральній столичній площі Синтагма під наглядом поліції в спецзасобах. На плакаті у багатьох було написано: «Уряд убивць».

Протестувальники написали імена загиблих червоною фарбою на асфальті перед будівлею парламенту.

У передмісті люди, які зібрались у центрах своїх міст, несли плакати, на яких було написано «У мене немає кисню». Це гасло протесту є посиланням на останні слова пасажирки поїзда, яка телефонувала до служби порятунку після аварії.

Багато школярів також прийшли на заняття в чорному одязі на знак трауру.

В опитуванні, проведеному цього тижня соціологічною компанією Pulse, 82% опитаних греків назвали залізничну катастрофу «однією з найбільших» проблем у країні, а 66% заявили, що вони не задоволені розслідуванням аварії.

Правоцентристський уряд прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса неодноразово піддавався критиці з боку родичів жертв за неспроможність ініціювати парламентське розслідування щодо політичної відповідальності. Уряд заперечує правопорушення і заявляє, що розслідуванням аварії має займатися судова влада.

У п'ятничному дописі на Facebook Міцотакіс заявив, що його уряд працюватиме над модернізацією залізничної мережі та підвищенням її безпеки.

Очікується, що наступного тижня парламент обговорить питання про створення комітету для розслідування можливої політичної відповідальності за катастрофу.
Ключові теги: Греція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5140
  0,1250
 0,30
EUR
 1
 43,4942
  0,1310
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4400  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес