Reuters: Італія наклала штраф на Масків X після податкового розслідування

Податкові органи Італії за підсумками розслідування стосовно соцмережі X (Twitter) Ілона Маска вимагають, аби та сплатила 12,5 мільйона євро штрафу.

Про це агентству Reuters розповіли чотири поінформовані джерела, пише "Європейська правда".

За даними Reuters, італійська податкова поліція ще у квітні 2024 року завершила перевірку стосовно X (Twitter), звинувативши соцмережу у несплаті 12,5 мільйона євро ПДВ у 2016-2022 роках.

У січні Управління доходів Італії надіслало X (Twitter) список власних зауважень, що стосуються лише 2016 податкового року, повністю підтримавши висновки розслідування Фінансової гвардії, йдеться в матеріалі.

Тепер, як пояснюють джерела Reuters, у X (Twitter) є час до кінця березня або початку квітня, щоб відповісти на зауваження, після чого соцмережа або виплатить узгоджену суму, або ініціює повноцінний судовий податковий спір.

Аналогічнї дії італійські органи вжили і щодо компанії Meta, яка володіє Facebook та Instagram, уточнюють співрозмовники агентства.

Два джерела Reuters повідомили, що X (Twitter) і Meta більше не взаємодіють з владою, оскільки йдеться не просто про узгодження суми виплати, а про ширший підхід, який змінить спосіб ведення їхнього бізнесу в Італії та його оподаткування.

Італійські податкові органи стверджують, що реєстрація користувачів в X (Twitter), Facebook, Instagram та подібних соцмережах може розглядатися як оподатковувана операція, оскільки передбачає обмін членського акаунта на персональні дані користувача.

Якщо суд Італії підтримає таке тлумачення, це потягне за собою зміну бізнес-моделі технологічної індустрії, яка поширюється на 27 країн Європейського Союзу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, у січні Єврокомісія завершила попереднє розслідування щодо X (Twitter) і незабаром ухвалить рішення про накладення багатомільйонного штрафу.