Індонезія та Apple домовилися про зняття заборони на продаж iPhone 16 після 5 місяців перемовин

Індонезія та Apple досягли компромісу щодо зняття заборони на продаж iPhone 16.

Про це пише Bloomberg.

Американський техногігант погодився збільшити свої інвестиції в країну до 1 млрд дол, що стало вирішальним кроком у п'ятимісячному протистоянні.

Міністерство промисловості Індонезії, яке блокує продаж смартфонів через невідповідність місцевим вимогам, планує підписати угоду з Apple вже цього тижня.

Крім додаткових інвестицій, Apple зобов'язалася навчати місцевих фахівців у сфері досліджень та розробки, щоб розширити їхні можливості у створенні програмного забезпечення та власних продуктів. При цьому компанія поки що не планує виробляти iPhone в Індонезії.

Минулого тижня міністр промисловості Агус Гуміванг Картасасміта заявив, що Apple вже виплатила 10 млн дол за порушення місцевих правил у 2020-2023 роках.

Хоча сторони дійшли згоди, ситуація залишається нестабільною - Індонезія не раз змінювала свої рішення в останню мить, тож угода ще може зірватися.