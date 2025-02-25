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АНАЛІТИКА

Продажі Tesla в Європі обвалились на майже половину

 

Минулого місяця продажі Tesla Inc. впали на 45% по всій Європі, в той час, як конкуренти-автомобілебудівники спостерігали сплеск попиту на електромобілі.

Про це пише Bloomberg.

Компанія Ілона Маска продала лише 9945 авто в ЄС, Британії, Норвегії, Швейцарії та інших країнах регіону, тоді як рік тому - 18 161 одиницю.

Продажі електромобілів зросли на 37% в цілому по галузі, причому автовиробники отримали значні прибутки в Німеччині та Британії.

Зазначається, що однією з причин став перехід на нові виробничі лінії для Model Y - найпопулярнішої моделі Tesla. Але є й інша проблема: Ілон Маск стає дедалі більш суперечливою фігурою в політиці.

Він відкрито підтримує крайні праві партії, критикує лідерів Німеччини, Великої Британії та України. Через це його імідж у Європі погіршується. Опитування YouGov показують, що в Німеччині та Великій Британії більшість ставиться до Маска негативно, а його втручання в політику сприймається як небажане.

Це могло вплинути на слабкі січневі продажі Tesla. У Німеччині зареєстровано лише 1277 нових авто - найгірший показник з липня 2021 року. У Франції падіння склало 63%, що є антирекордом з серпня 2022-го. А у Британії вперше Tesla поступилася китайському бренду BYD.

Найпопулярнішими марками в Європі в січні стали Volkswagen (112 844 авто), Toyota (72 804), Skoda (59 465), BMW (59 765) та Peugeot (55 390).
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Tesla, ЄС
 

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