Apple інвестує $500 млрд у виробництво в США, щоб обійти мита Трампа

Техногігант Apple оголосив про інвестиції в $500 млрд у розширення своїх виробничих потужностей у США та створення додатково 20 000 робочих місць протягом наступних чотирьох років. Про це пише CNN Business.

Інвестиції Apple включатимуть будівництво нового заводу з виробництва серверів у Х'юстоні, створення академії постачальників у Мічигані та додаткові витрати на роботу з чинними постачальниками у США.

Цією обіцянкою Apple має намір убезпечити свій імпорт з Китаю від нових мит у 10%, який запровадив президент США Дональд Трамп на початку лютого на китайські товари. Apple виробляє більшість своєї продукції в Китаї, включно з iPhone.

Оголошення про інвестиції відбулося після зустрічі гендиректора Apple Тіма Кука та Дональда Трампа.

"Він інвестує сотні мільярдів доларів", - цитує агентство Bloomberg заяву Трампа після зустрічі з Куком. Президент США натякнув, що виробник iPhone інвестує локально, тому що не хоче сплачувати мита, додають в агентстві.

У січні Кук був одним із кількох керівників технологічних компаній США, які відвідали інавгурацію Трампа у Вашингтоні. Він також зустрівся з Трампом у президентському клубі Мар-а-Лаго у Палм-Біч, Флорида, після його перемоги на виборах у листопаді.

У Bloomberg нагадують, що Apple вже вдавалося звільнити свої товари від мит під час першого терміну Дональда Трампа на посаді президента США. Тоді Трампа переконали аргументи, що від мит виграють іноземні конкуренти американської компанії, такі як південнокорейський Samsung Electronics. В результаті Apple вдалося уникнути значного підвищення цін на свою продукцію та зберегти високий прибуток.

Нові обіцянки Apple фактично пролонгують та розширюють її п'ятирічну інвестиційну програму від 2021 року. Тоді компанія оголосила про інвестиції $430 млрд в американський ринок, уточнюють у Bloomberg.