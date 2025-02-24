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Apple вимикає шифрування iCloud у Великій Британії у відповідь на вимоги уряду додати бекдор
13:15 24.02.2025 |
Apple вимикає для користувачів з Великої Британії функцію Advanced Data Protection (ADP) для iCloud, яка вмикала наскрізне шифрування для всіх файлів, які користувачі завантажували у хмару. Про це сповіщає 9to5Mac.
До таких дій Apple спонукали вимоги уряду Великої Британії створити бекдор для iCloud, який дозволив би службам безпеки країни отримати доступ до файлів у хмарі користувачів по всьому світу. Щоб не скомпрометувати безпеку своїх користувачів компанія могла або вимкнути функцію, або ж оскаржити вимоги уряду, але поки що обрала перший варіант.
Громадяни Великої Британії, які володіють пристроями компанії та використовують ADP будуть змушені вимкнути цю функцію, щоб продовжити мати доступ до iCloud. Для нових користувачів вона буде повністю відсутньою.
Далі можна ознайомитися з повною заявою від представників компанії:
"Apple більше не може надавати Advanced Data Protection (ADP) у Великій Британії для нових користувачів, а ті, хто вже використовують функцію безпеки, будуть змушені її вимкнути. ADP захищає дані в iCloud завдяки наскрізному шифруванню, що означає, що дані може розшифрувати лише користувач, який ними володіє, і лише на довірених пристроях. Ми глибоко розчаровані, що захист від ADP більше не буде доступним нашим клієнтам у Великій Британії на фоні постійних витоків даних та інших загроз конфіденційності клієнтів. Збільшити захист хмарного сховища з наскрізним шифруванням зараз є важливіше аніж будь-коли. Apple продовжить пропонувати своїм користувачам найвищий рівень безпеки для їх особистих даних та сподівається, що ми зможемо робити це в майбутньому у Великій Британії. Як ми вже неодноразово заявляли, ми ніколи не створювали бекдор або мастер-ключ для жодного з наших продуктів чи сервісів і ніколи цього не зробимо".
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