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Китай підтримує арабські країни в питанні повоєнного управління Газою - Ван Ї
12:20 24.02.2025 |
Китай вважає єдиним шляхом припинення конфлікту на Близькому Сході - створення держави Палестина, і підтримує позицію арабських країн про врахування бажання палестинського народу при організації управління Газою після завершення бойових дій у регіоні.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в інтерв'ю китайським ЗМІ після 10-денного турне до країн Євросоюзу, США та Південної Африки, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.
«Газа і Західний берег є батьківщиною палестинського народу, вони не розмінна монета для політичних угод і не повинні ставати жертвами міжнародної політики. Ми підтримуємо законну позицію арабських країн, яка полягає в тому, що при відбудові й повоєнному управлінні Газою потрібно передусім поважати і враховувати бажання палестинського народу й особливо жителів Гази», - сказав китайський топдипломат.
Він додав, що повоєнне управління Газою мають здійснювати самі палестинці, а не третя сторона, за принципом «палестинці керують Палестиною».
«Конфлікт у Газі ще раз демонструє, що палестинське питання завжди було стрижнем близькосхідного протистояння, і якщо рішення ООН про дві держави (Ізраїль та створення Палестини - ред.) не буде реалізовано, логіка відплати насиллям на насилля не припиниться, і мир на Близькому Сході не буде гарантований», - зазначив Ван.
За його словами, попри труднощі з реалізацією рішення про дві держави, потрібно продовжувати дотримуватись цього напрямку, так само як усім палестинським угрупованням виконувати минулорічну Пекінську декларацію та подолати розбіжності, досягти єдності і самозабезпечення, щоб створити Палестинську державу.
«Китай, своєю чергою, продовжуватиме докладати зусиль для сприяння справедливому і тривалому рішенню в палестинському питанні, щоб досягнути довгострокового миру і стабільності на Близькому Сході», - заявив очільник МЗС КНР.
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