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Китай закликав прискорити створення Палестинської держави
10:53 19.02.2025 |
Китай закликає міжнародне співтовариство та всі сторони конфлікту на Близькому Сході прискорити реалізацію рішення ООН про дві держави і створення незалежної Палестини на основі кордонів 1967 року.
Про це на брифінгу після засідання Ради Безпеки ООН заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.
«За тривалим конфліктом у Газі стоїть затримка у вирішенні питання Палестини, яке завжди було стрижнем проблеми Близького Сходу», - сказав Ван.
За його словами, минуло вже понад 70 років відтоді, як ООН ухвалила резолюцію про створення двох держав, Палестини та Ізраїлю, але це рішення реалізовано лише наполовину.
«Держава Ізраїль створена давно, але палестинський народ досі не має власної країни. Якщо рішення про створення двох держав не буде реалізоване, логіка відплати насильством на насильство не припиниться і мир та стабільність на Близькому Сході не будуть гарантовані... Тому Китай хотів би закликати всі країни Організації Об'єднаних Націй прискорити реалізацію рішення про дві держави і створення незалежної Палестинської держави на основі кордонів 1967 року», - заявив китайський топдипломат.
Глава МЗС Китаю також сказав, що Газа є батьківщиною палестинців і не повинна бути жертвою міжнародної політики, а післявоєнне управління цією територією має здійснюватись на основі принципу «палестинці керують Палестиною».
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